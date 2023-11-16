По факту ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со школьным автобусом в Надеждинском районе Приморского края, в результате которого пострадали восемь детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», ― заявили правоохранители.
Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением и отправил автобус в кювет. Детали происшествия уточняются.
О ДТП в Приморском крае стало известно ранее в этот день. По информации правоохранителей, в 07:28 по местному времени (00:28 мск) в полицию поступило сообщение об автоаварии с участием школьного автобуса на 4-м км федеральной автодороги A-370 «Уссури».