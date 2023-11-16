Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден вновь заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15 ноября. Прямая трансляция пресс-конференции велась на платформе YouTube.

«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста.

Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором ранее. Например, 20 июня американский лидер высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.

В августе Джо Байден выразил обеспокоенность экономическими и демографическими проблемами Китая. По его словам, они превратили вторую по величине экономику мира в «бомбу замедленного действия», которая угрожает всему миру».

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.