Реклама
Прямой эфир
Общество
В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации
Мир
Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Мир
Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Армия
Вертолеты Ка-52 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Армия
Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября
Мир
БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Армия
Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Сюжет:

Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден вновь заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15 ноября. Прямая трансляция пресс-конференции велась на платформе YouTube.

«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста.

Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором ранее. Например, 20 июня американский лидер высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.

В августе Джо Байден выразил обеспокоенность экономическими и демографическими проблемами Китая. По его словам, они превратили вторую по величине экономику мира в «бомбу замедленного действия», которая угрожает всему миру».

АТЭС демократии: Байден и Си впервые за год встретятся на саммите
Чего ждать от переговоров и почему формат может расколоться

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023