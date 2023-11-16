«Известия» побывали в мастерской по производству роботов-пулеметчиков в зоне СВО

Взлом глубоко эшелонированной обороны, выстроенной украинскими войсками в Донбассе, требует оперативных нестандартных решений. Поэтому активную работу по созданию новых боевых систем ведут в инициативном порядке и сами бойцы ВС РФ. «Известия» побывали в одной из мастерских на передовой, где противопехотные мины переделывают под использование с помощью БПЛА и создают боевых роботов-пулеметчиков.

Одна из самых перспективных разработок — колесная платформа на дистанционном управлении. На ней бойцы применили знакомую по работе с БПЛА технологию FPV — вид от первого лица через очки. Четырехколесный робот с установленным на нем пулеметом уже находится на передовой. Второй в данный момент оборудуют для крепления носилок-волокуш при эвакуации раненых.

Важное преимущество такой машины не только в том, что она беспилотная, но и в очень низком силуэте. Робот при движении намного ниже стоящего в полный рост человека и менее заметен для врага.

«Если я пойду вперед с таким же пулеметом, то поверхность поражения будет раза в два больше, чем у этой машины», — рассказал Игорь, который работает над адаптацией платформы к применению в боевых условиях.

Четыре электрических мотор-колеса обеспечивают роботу одновременно и высокую проходимость, и скрытность движения — механизмы при работе практически не издают звуков. Такие универсальные платформы помогают решить сразу несколько важнейших проблем: огневая поддержка при штурме, доставка грузов на передовую и эвакуация раненых под огнем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 16 ноября, в 10:00

Битвы с роботом: как прямо на передовой создаются уникальные боевые системы