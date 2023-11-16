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В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации
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Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе
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Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
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Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
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Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе
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Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Экономика
Россияне с долгом свыше 500 тыс. рублей стали активно подаваться на банкротство
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Небензя упрекнул США в срыве создания сбалансированного документа по Газе
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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября
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БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа
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МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
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Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»

Вертолеты Ка-52 уничтожили опорпункты и технику ВСУ

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