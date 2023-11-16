Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Минобороны России 16 ноября предоставило кадры боевой работы бронегруппы новороссийских десантников на запорожском направлении.
Разведчики «крылатой пехоты» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила в районе населенного пункта Вербовое взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились украинские военные.
Бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М была оперативно направлена на место с задачей ликвидировать обнаруженный объект и личный состав противника. На месте военнослужащие ВС РФ провели атаку из 100-мм пушек с закрытой боевой позиции.
Выжившие после атаки украинские военные отступили, бросив на месте оружие и снаряжение. Выполнив боевую задачу, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.
Ранее, 7 ноября, российские военнослужащие штурмовой группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику ВСУ, а также захватили и зачистили опорный пункт противника в одной из лесопосадок к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут).
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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