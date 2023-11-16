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Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
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Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 16 ноября предоставило кадры боевой работы бронегруппы новороссийских десантников на запорожском направлении.

Разведчики «крылатой пехоты» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила в районе населенного пункта Вербовое взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились украинские военные.

Бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М была оперативно направлена на место с задачей ликвидировать обнаруженный объект и личный состав противника. На месте военнослужащие ВС РФ провели атаку из 100-мм пушек с закрытой боевой позиции.

Выжившие после атаки украинские военные отступили, бросив на месте оружие и снаряжение. Выполнив боевую задачу, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

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Ранее, 7 ноября, российские военнослужащие штурмовой группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику ВСУ, а также захватили и зачистили опорный пункт противника в одной из лесопосадок к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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