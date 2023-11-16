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Эксперты оценили перспективу прекращения работы правительства США

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/mpi34
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Над США снова нависла угроза остановки работы госорганов из-за скорого истечения срока действия временного бюджета, принятого в конце сентября. Бюджетная резолюция, утвержденная 30 сентября, действует до 17 ноября. Если новый финансовый документ не будет утвержден, с 00:01 18 ноября работа всех государственных ведомств остановится.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

Полное прекращение работы государственных ведомств возможно только в ситуации, если республиканцы и демократы не смогут договориться. Всего в истории был 21 такой прецедент с 1976 года.

Последний шатдаун случился в 2018-м, когда парламентарии не смогли договориться о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, возведение которой лоббировал экс-президент Дональд Трамп. Тогда шатдаун продлился 35 дней.

«В разных ситуациях и республиканцы, и демократы используют угрозу шатдауна в своих политических целях для борьбы с оппонентом. Это дубина, которой республиканцы бьют по демократам и наоборот», — считает политолог Игорь Пшеничников.

Угроза шатдауна в совокупности с рекордным госдолгом США говорит о серьезных экономических проблемах, отметил ведущий эксперт РИСИ Павел Захаров. При этом к их решению, уверен эксперт, в США никто не готов.

«Экономические проблемы США требуют радикальных решений, на которые пока никто не готов. Небольшие подвижки могут произойти только после выборов 2024 года, когда при своей победе демократы попытаются разрешить экономические трудности увеличением налогов, а республиканцы — сокращением социальных расходов», — пояснил Захаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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