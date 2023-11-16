ВС РФ пресекли попытки ВФУ переправить подкрепление в районе села Крынки

Важный для вооруженных формирований Украины (ВФУ) плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра заблокирован и превратился в «огненный ад», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По данным источников «Известий», ВФУ пытались переправить с правого берега Днепра подкрепление, но российские подразделения пресекли попытки.

По словам Сальдо, моральное состояние большинства солдат противника крайне низкое. Силы РФ ежедневно берут в плен группы от 2–3 до 11–13 украинских боевиков. Он добавил, что противник за время попыток прорвать российскую оборону потерял не менее полутора-двух батальонов, среднее время жизни украинского солдата здесь — чуть больше двух суток.

На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВФУ составили более 60 боевиков, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, сообщили в Минобороны 15 ноября.

Кроме того, за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 670 боевиков ВФУ и 47 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29.

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Батальоны против огня: ВФУ заблокированы в районе Крынок