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МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа

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Фото: МЧС РФ
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МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, бортом Ил-76 планируется доставить медикаменты, продукты питания, а также аварийные осветительные установки и генераторы. Отмечается, что самолет уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет, где груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

«С октября этого года Россия является председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. В рамках совместной работы МОГО оказывает колоссальное содействие в реализации гуманитарной миссии для пострадавшего населения Газы», — говорится в сообщении МЧС РФ.

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10 ноября сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в сектор Газа 25 т гуманитарной помощи. О том, что самолет Ил-76 с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет, в МЧС сообщили ранее этим утром.

Тогда же отмечалось, что российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия сообщила об отправке в Египет восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа за последние несколько недель. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

За день до этого 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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