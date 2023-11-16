Вертолеты Ка-52 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Минобороны России в среду, 16 ноября, предоставило кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В ходе боевого вылета были уничтожены опорные пункты и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

«Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного налетчика было уничтожено три взводных опорных пункта противника. После авиационного удара выполнили отход от цели и возврат на точку вылета», — рассказал старший летчик вертолета Ка-52 с позывным Фрукт.

Также в результате пуска ракет была ликвидирована бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции (СВО) выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, добавили в Минобороны.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» поговорил с военными, которые работают на Ка-52. В течение дня вертолеты успешно уничтожали технику и живую силу противника.

6 октября Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта украинских боевиков на запорожском направлении экипажем российского вертолета Ка-52. Вертолет точным ударом управляемой ракеты поразил украинскую бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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