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Боец Минеев признался в усталости от ежедневных тренировок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев признался «Известиям» в неприятии позиции некоторых критиков, которые обсуждают и осуждают требования спортсменов к условиям боев и гонорарам. Перед боем с Уральским Халком — самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым он заявил, что большинство критиков не представляют, каково это — 20 лет каждый день ходить в зал на тренировки.

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«Хоть кто-то из этих людей хоть раз в жизни дрался? Вы хоть раз вообще на тренировке-то были? Вы вообще знаете, что такое каждый день вставать и идти в зал? Вот меня уже тошнит от этих мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга, от поединков, от спаррингов. Этим я занимаюсь уже больше 20 лет», — выпалил боец.

Минеев добавил, что ему «кринжово» от того, как люди позволяют себе обсуждать бойцов, их победы и поражения, их запросы на гонорары.

«Да кто вообще имеет право говорить об этом? Ну решил Иван так — значит, это так. Вот он так считает. Ваше право — удовлетворить его запрос или нет. А что-то обсуждать, говорить, что после поражения это верно или неверно, можно только в личном общении с человеком, который является предметом обсуждения», — продолжил он.

О грядущем 18 ноября бое спортсмен заметил, что «в ринге может всё что угодно произойти». По мнению Минеева, Штырков больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга в его технике нет, но есть «большое желание победить».

«Преимущество в ринге будет у того, кто больше хочет победить. И не всегда всё решают техника и опыт. Я рассчитываю на то, что Иван будет сражаться до последнего, проявит стойкость, будет идти вперед и будет хотеть ударить, победить. А у таких людей всегда есть шансы», — поделился боец.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«У Штыркова кикбоксинга нет: он дерется, а не боксирует»

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