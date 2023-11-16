Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября

Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а на дорогах местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 16 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до –5.

В Московской области днем прогнозируют –2…+3 градуса, ночью может похолодать до –7.

Ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба.

Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.