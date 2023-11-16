В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации

В проекты комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых сносят старые дома, помимо транспортной и социальной инфраструктуры включат собачьи площадки, детские площадки, рекреационные зоны. Такие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ) подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании», — сказал «Известиям» автор поправок первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.



Кроме того, следует дать возможность включать в границы КРТ и любые другие социально значимые объекты, в том числе, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества, считает депутат.



Сегодня в Москве на 13 тыс. жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в регионах — по 5–7 на город до 500 тыс. жителей. Тогда как должна быть одна на 2–3 тыс. человек, сказал «Известиям» член Общественного совета Минстроя, основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.



Нехватка площадок приводит к постоянным конфликтам между собаководами и людьми, у которых нет собак.



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Друзьям человека: в регионах будут массово создавать собачьи площадки