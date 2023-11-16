Реклама
Прямой эфир
Общество
В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации
Мир
Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе
Мир
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Мир
Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Экономика
Россияне с долгом свыше 500 тыс. рублей стали активно подаваться на банкротство
Мир
Небензя упрекнул США в срыве создания сбалансированного документа по Газе
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября
Мир
БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»

В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В проекты комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых сносят старые дома, помимо транспортной и социальной инфраструктуры включат собачьи площадки, детские площадки, рекреационные зоны. Такие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ) подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Выгульная жизнь: девелоперов обяжут строить площадки для собак
Какие требования могут появиться к таким пространствам

«Уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании», — сказал «Известиям» автор поправок первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кроме того, следует дать возможность включать в границы КРТ и любые другие социально значимые объекты, в том числе, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества, считает депутат.

Сегодня в Москве на 13 тыс. жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в регионах — по 5–7 на город до 500 тыс. жителей. Тогда как должна быть одна на 2–3 тыс. человек, сказал «Известиям» член Общественного совета Минстроя, основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.

Нехватка площадок приводит к постоянным конфликтам между собаководами и людьми, у которых нет собак.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Друзьям человека: в регионах будут массово создавать собачьи площадки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023