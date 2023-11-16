Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за пропалестинских протестов

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо вынужденно вынужденно пришлось прервать ужин в одном из ванкуверских ресторанов, когда около заведения собрались порядка 250 демонстрантов, потребовавших от местных властей более активно лоббировать прекращение огня в Газе. Об этом 15 ноября сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию Ванкувера.

Как стало известно, инцидент произошел поздним вечером 14 ноября. Вслед Трюдо и его охранникам, которые спешно покинули ресторан, протестующие размахивали флагами Палестины и скандировали такие лозунги, как «Позор!» и «У вас руки в крови!».

На место скопления демонстрантов вскоре прибыло подкрепление из более чем 100 сотрудников полиции. В результате столкновения протестующих и правоохранителей пострадала одна сотрудница полиции, ее госпитализировали, а нападавший был сразу же задержан.

В тот же день сообщалось о демонстрации в поддержку Палестины, которая состоялась в американском городе Сан-Франциско. Собравшиеся на улицах города демонстранты хотели привлечь внимание участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к гуманитарной катастрофе в секторе Газа, вызванной новым витком палестино-израильского конфликта.

На прошлой неделе полиция Лондона задержала в центре города 150 участников демонстрации в поддержку Палестины, которые отошли от заранее согласованного маршрута движения и нарушали общественный порядок.

В последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняло участие около 75 человек.

Ранее, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

3 ноября в Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.