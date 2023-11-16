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Эксперты рассказали о необходимости в российской армии белорусской РСЗО «Полонез-М»

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Вооруженным силам РФ пригодились бы новые реактивные системы залпового огня «Полонез-М» белорусского производства, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. Так он прокомментировал новость о том, что эта новая система недавно впервые поступила на вооружение ВС Белоруссии.

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«Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать цели до 120 км. Есть «Искандер» с ракетами радиусом действия до 500 км, но для многих целей они избыточны. Они созданы для преодоления противоракетной обороны и стоят очень дорого. Менять такой боеприпас можно только на действительно важную цель», — отметил Юрий Лямин.

Комплекс РСЗО «Полонез-М» — это обновленная версия уже стоящего на вооружении армии Белоруссии «Полонеза» с ракетами с радиусом действия до 300 км. Эта РСЗО предназначена для уничтожения штабов, складов с боеприпасами, аэродромов, техники и живой силы.

В СМИ уже успели назвать «Полонез-М» конкурентом американской системы HIMARS, так как ее боеприпасы использует спутниковую навигацию для нанесения высокоточных ударов.

По мнению военного эксперта Андрея Фролова, при создании «Полонез-М» могли использоваться китайские технологии. С учетом этого возможность продажи России «Полонезов-М» зависит от лицензионных соглашений между Белоруссией и Китаем об использовании и продаже этих РСЗО, которые не раскрываются.

Фролов выразил уверенность, что ВС РФ система «Полонез-М» не нужна.

«У нас есть оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также РСЗО «Торнадо-С», — объяснил он.

По мнению эксперта, возможностей этих систем вооружения вполне достаточно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS

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