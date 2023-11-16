В ЦАХАЛ рассказали об открытии новых фронтов

Удары с территории сектора Газа и со стороны юга Ливана по северу Израиля были попытками проникновения на территорию еврейского государства. Однако масштабирование конфликта зависит от решения самих вооруженных группировок. Об этом рассказала «Известиям» представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

«Все эти удары, которые наносятся с первого дня нашей войны с территории сектора Газа и со стороны юга Ливана по нашим северным границам, были попытками террористов проникновения в Израиль», — заявила она.

По ее словам, «Хезболла» и ХАМАС выпускают большое количество ракет и противотанковых снарядов.

«На сегодня практически все эти атаки были предотвращены и перехвачены системами ПВО. Мы наносим ответные удары по целям «Хезболлы», но если они решатся и дальше создавать угрозу нашей стране, то нам придется на это ответить. Всё зависит от них», — отметила представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью представителя ЦАХАЛ Анны Уколовой «Известиям»:

«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»