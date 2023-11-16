В ЦАХАЛ прокомментировали штурм больницы в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела «точную и целенаправленную» операцию в медцентре «Аль-Шифа», основываясь на разведывательных данных о нахождении внутри здания командного пункта ХАМАС. Об этом рассказала «Известиям» представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.
«Мы знаем, что в больнице «Аль-Шифа» есть очень большой командный пункт. По этой причине мы и находимся сегодня там. Сейчас проводятся очень точечные и сдержанные операции: солдаты проверяют определенные части больницы», — заявила она.
По ее словам, предпринимаются все возможные и необходимые усилия для эвакуации раненых мирных жителей.
«На протяжении всего периода, пока силы Израиля находятся возле здания больницы, мы даем возможность свободного прохода персоналу и больным. Предпринимаются все возможные и необходимые усилия, чтобы способствовать эвакуации мирных», — отметила представитель ЦАХАЛ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью представителя ЦАХАЛ Анны Уколовой «Известиям»:
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