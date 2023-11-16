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Зеленский раскритиковал количество поставляемых Киеву американских танков Abrams

Зеленский: американские танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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Поступившие на вооружение Украины американские танки Abrams не сыграли решающей роли на поле боя из-за слишком малого количества присланных США машин. Об этом 15 ноября сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в социальной сети Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams ― не исключение, это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams ― первый пример такого танка», ― заявил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что в будущем республике удастся развить отношения с другими странами, поставляющими военную технику. Однако на сегодняшний день боевых машин Abrams слишком мало, чтобы они могли сыграть решающую роль на фронте.

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Ранее, 13 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят.

В тот же день журнал Forbes сообщил об отсутствии предпосылок к тому, что Германия или какая-то другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова продолжать их поставку Украине. Поставки Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом после провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Для успехов украинской армии тяжелой техники оказалось недостаточно.

23 октября портал баварской газеты Münchner Merkur написал, что некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и сложная логистика в настоящее время не позволяют добиться того эффекта, который Abrams могли бы оказать для Украины. Военные утверждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем Abrams можно будет отправить в бой.

При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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