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Мошенники выманили у жителей Псковской области более 1,5 млн рублей

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Мошенники выманили денежные средства у нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Дновского района на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Псковской области в среду, 15 ноября.

По версии следователей, жителям региона, среди которых оказались пенсионеры и учащиеся, звонили неизвестные злоумышленники. Они представлялись сотрудники банков и под выдуманными предлогами, чтобы якобы предотвратить незаконные попытки доступа к счетам собеседников, завладели сбережениями пострадавших.

Также некоторые интернет-пользовали не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операции купли-продажи товара. Все пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы, пишет Псковское агентство информации.

К настоящему моменту по фактам мошенничества возбуждены два уголовных дела. Ведется расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются, отмечает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что с 1 по 21 ноября любой желающий может принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Его проводят Центробанк России и Агентство стратегических инициатив.

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