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В Вашингтоне заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

Госдеп: США хотят, чтобы миротворцы РФ ушли из Карабаха по истечении контракта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соединенные Штаты намереваются добиться ухода миротворцев со стороны России из Нагорного Карабаха. Об этом 15 ноября сообщает помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

«Нам нужно... добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», ― подчеркнул О'Брайен.

При этом он заявил, что США готовы предложить некую «альтернативу» миротворцам РФ

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На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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