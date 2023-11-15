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Пьяные подростки избили пожилого мужчину в Рязани

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Подростки в состоянии алкогольного опьянения избили пожилого мужчину в Рязани. Четырехминутное видео инцидента опубликовали в группе rzn_life.

На кадрах группа хулиганов начинает приставать к пенсионеру на улице. Они провожают его до самого дома, постоянно задирая. Уже в подъезде рязанец получает ильные удары руками и ногами. После злоумышленников выгнала проходившая мимо женщина, пишет РИА «7 новостей».

Как отмечает 62INFO.ru, в комментариях рязанцы возмутились поведением несовершеннолетних. Также горожане поинтересовались, обращался ли пожилой мужчина в правоохранительные органы.

В начале ноября сообщалось, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве судебного пристава. Он пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью убитого.

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