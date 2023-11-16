Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе

Израильским властям не удалось достичь ни одной из установленных целей в ходе агрессии в отношении сектора Газа. Об этом 15 ноября сообщает премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

«Израиль не достиг ни одной из своих целей в войне против сектора Газа», ― цитирует премьера телеканал Al Hadath.

Штайе подчеркнул, что Израиль вел в отношении Газы систематическую войну задолго до нового витка палестино-израильского конфликта, который начался 7 октября.

Премьер-министр Палестины считает, что Израиль преследовал цель «разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств, выталкивая сектор Газа из общих палестинских рамок».

На прошлой неделе Штайе заявил, что Израиль ведет войну не против движения ХАМАС, а против палестинского народа. Тогда премьер подчеркнул, что число погибших мирных жителей за последний месяц уже превысило общее количество жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине. Штайе добавил, что трагедия для палестинского народа началась не 7 октября, а 75 лет назад в лагерях беженцев и в Иерусалиме, а также в условиях войны в секторе Газа.

15 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Уточняется, что бойцы ЦАХАЛ задержали некоторых перемещенных лиц, а также родственников погибших и раненых, скрывавшихся в больнице.

Незадолго до того израильская армия сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу «Аш-Шифа». По ее данным, доставка осуществлялась танками израильской армии.

Ранее в этот день стало известно о взрывах в «Аш-Шифе» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, ЦАХАЛ взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория больницы «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.