Новогодние украшения обойдутся Липецку в 10 млн рублей

Серию торгов на новогоднее убранство Липецка объявило управление главного смотрителя городской администрации. Начальная цена закупок оценивается в 10 млн рублей.

По традиции, центром праздничных гуляний станет площадь Петра Великого. Ее украсит огромный шатер с гирляндами, елка высотой 16 м со звездой на макушке, 500 шаров и светодиодная гирлянда длиной в 1250 м.

Оформление локации будет посвящено сказке «Алиса в стране чудес». На площади установят арт-объекты в виде Чеширского Кота и кролика с часами, карусель из розовых фламинго и деревянную горку. Также появится осветительный столб и образующие фотозону 200 живых елей в кадках. Начальная цена оформления более 3,5 млн рублей, пишет LipetskMedia.

Еще одну ель на каркасе высотой 18 м установят на Соборной площади. Для этого используют более 1,6 тыс. молодых сосен. Вершину ели украсит звезда и 1200 игрушек. Праздничное дерево такой же высоты, но с менее пышным убранством появится и в микрорайоне «Университетский». Также 14-метровую ель поставят на площади Константиновой. Ее обовьет светодиодная гирлянда длиной почти 2,5 км.

По информации GOROD48, новогоднее оборудование для площади Клименкова обойдется более чем в 1,5 млн рублей, а украшение площади перед областным Центром культуры и народного творчества — в более 1 млн рублей. Подрядчик должен украсить город до 15 декабря. Разобрать новогодние ели нужно с 1 по 15 февраля.