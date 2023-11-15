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СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»

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Фото: REUTERS/Finnish Border Guard
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Место повреждения в октябре в Балтийском море газопопровода Balticconnector находится неподалеку от двух ниток «Северного потока – 1». Об этом в среду, 15 ноября, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на данные эстонской энергетической компании Elering.

«Расстояние между местами пересечения труб Balticconnector и ниток A и B «Северного потока» составляет 900 м. Этот факт, до сих пор не известный общественности, придает вес вопросу о том, была ли поломка Balticconnector чем-то большим, чем просто несчастным случаем», — говорится в публикации.

Согласно информации Elering, зарегистрированное в Гонконге судно Newnew Polar Bear разорвало Balticconnector точно между двумя трубами «Северного потока – 1». После этого судно протащило трубу Balticconnector на 100 м дальше, в результате чего она сместилась на четыре км от своего изначального положения, утверждают в компании.

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8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Спустя несколько дней в странах Запада зазвучали заявления о якобы причастности России к аварии. 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал это чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.

Кроме того, 6 ноября финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь шла о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию об обрыве провода 12 октября.

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