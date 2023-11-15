Авария с участием 14 машин произошла на трассе А-114 под Череповцом

В Вологодской области возле поселка Шексна произошла авария, в которой столкнулись сразу 14 машин, включая большегрузную. Как сообщили 15 ноября в пресс-службе управления МВД по региону, ДТП произошло на автомобильном мосту через реку Шексна на 84-м км трассы А-114 Вологда – Тихвин Р-21 «Кола».

«Около 18:00 мск <…> произошло ДТП по направлению от Череповца к Вологде с участием 14 транспортных средств, там и легковые машины, и большегруз. По предварительным данным на этот час, пострадавших нет, механические повреждения машин», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В настоящее время причины аварии на месте выясняют сотрудники ГИБДД. Все пострадавшие автомобили смещены на правую полосу, левая открыта для движения.

Ранее, 6 ноября, источник «Известий» сообщал, что в подмосковной Кашире произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на 120-м км трассы Р-22 «Каспий». В ДТП также пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По словам собеседника, произошло лобовое столкновение трех легковых автомобилей — Renault, Mitsubishi, Toyota — и фуры.