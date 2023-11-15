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Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пенсионерка Валентина Котова, которую сын бросил в Мексике, находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Об этом 15 ноября сообщили «Известиям» в правительстве Воронежской области.

Там также поблагодарили мэрию столицы за посредничество и теплый прием гражданки России.

«Региональные власти [Воронежской области] готовы разместить Валентину Котову в обновленном пансионате Каширского района. При этом известно, что у нее уже есть планы по ведению определенной деятельности в регионе. Специальные службы готовы их обсудить по ее приезде в Воронеж», — сообщили в правительстве региона.

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Ранее в этот день консул МИД РФ Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США. Спустя время сын и его супруга уехали в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране.

Позже сообщалось, что Котова прилетела в аэропорт Домодедово. В Москве ее встретил дежурный консул МИД РФ. Пенсионерка находится в сложном физическом состоянии: у нее высокое давление и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле.

Тогда же министерство социальной защиты Воронежской области сообщило, что к ситуации подключилось представительство МИД РФ в Воронеже. Пожилую женщину обещают доставить из столицы в Воронеж для размещения в одном из пансионатов региона. В России у нее нет никаких родственников и не осталось жилья.

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