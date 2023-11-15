Боррель предложил ввести санкции против 120 юрлиц и физлиц из России

В рамках 12-го пакета санкций предлагается ввести санкции против 120 юридических и физических лиц Российской Федерации. Об этом 15 ноября говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС), опубликованном на ее сайте.

«Предложения о листинге включают представителей российского военного, оборонного и IT-сектора, а также других важных экономических операторов», — сообщает европейская служба со ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля.

Уточняется, что под санкции попадут и те, кто организовал выборы в новых регионах России, а также люди, поддерживающие СВО, дополняет «Газета. Ru».

Боррель 13 ноября допустил, что новый пакет санкций будет включать в себя обновленные списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ. Однако 15 ноября источник в Евросоюзе сообщил «Известиям», что детали проекта 12-го пакета санкций в отношении России еще требуют обсуждений. Он указал, что конкретных предложений, касающихся новых ограничений, еще не поступало.

Агентство Bloomberg указало, что в новом пакете ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые в России якобы применяются для производства оружия, химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов. Также в пакете содержатся меры по усилению ценового ограничения на нефть из России.

На новые ограничения отреагировали в МИДе России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа. По ее мнению, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут», а в Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.