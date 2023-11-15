В Клину завершается строительство пяти котельных

Строительство пяти новых котельных близится к завершению в подмосковном Клину, сообщила замглавы округа Александра Потлова. Запустить их в работу планируется в декабре 2023 года.

Объекты расположены на улицах Радищева и 50-летия Октября, возле Ледового дворца, в поселках Майданово и Медстекло. Предполагается, что котельные заместят старую ТЭЦ, построенную в 1956 году.

По словам чиновницы, новые объекты возводят в рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», которое рассчитано на 16 млрд рублей. В соответствии с договоренностями в Клину планируют построить 31 источник теплоснабжения, два ЦТП и 3,3 км теплосетей. Также ожидается реконструкция 21 котельной, 19 ЦТП и почти 34 км теплотрасс.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в муниципалитете проходит реконструкция котельной на улице Ленина. Работы завершатся в ближайшее время.