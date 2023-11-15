Собака умерла от бешенства в Тамбовской области

Собака умерла от бешенства в Жердяевском округе, вирус выявили в образце патологического материала животного. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Заразившийся смертельной инфекцией пес проживал в селе Питим. Сейчас в населенном пункте объявлен карантин. Соответствующее постановление выпустил глава региона Максим Егоров, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Как отметили в надзорном ведомстве, бешенство вызывает глубокие расстройства нервной системы, включая агрессивность, возбуждение, снижение когнитивных функций. Все вышеперечисленные нарушения приводят к параличу и смерти. Источником бешенства являются инфицированные животные.

Этим вирусом также может заразиться человек. Заражении происходит при укусе или попадании слюны на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки.

Ранее врач рассказала об опасности заразиться тяжелыми заболеваниями при укусе белки. Это не только бешенство, но также лептоспироз и туляремия.