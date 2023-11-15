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Цифровую платформу мониторинга перевозок пассажиров реализуют в 2024 году
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Цифровую платформу мониторинга перевозок пассажиров реализуют в 2024 году

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Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 15 ноября рассказал, что в 2024 году будет реализована платформа мониторинга перевозок пассажиров. Кроме того, заработает цифровой профиль участника транспортно-логистической отрасли. Об этом вице-премьер заявил на форуме «Транспорт России», добавив, что реализованы предложения будут на платформе «Гостех».

«В 2024 году на платформе «Гостех» будет реализован очень широкий функционал различных сервисов по перевозкам, управлению цифровым профилем участника транспортно-логистической отрасли», — сказал Чернышенко.

Задачу по предоставлению предложений о создании платформы надо было осуществить при участии правительства Москвы до 1 февраля 2024 года, как поручил президент РФ Владимир Путин.

«Мы очень ждем и типового решения с механизмом электронной очереди, и многие другие вещи, проведем эксперимент по отказу от бумажного документооборота по импорту-экспорту грузов по морским контейнерам на маршруте Москва – Владивосток и рассчитываем, что к концу следующего года количество электронных перевозочных документов достигнет более 10 млн единиц», — добавил вице-премьер.

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16 июня заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами.

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