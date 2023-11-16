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Какие штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 2023 году

На оплату штрафа за непристегнутый ремень безопасности дается 60 дней
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Ежегодно в мире на дорогах погибает более миллиона человек. Многих из них мог бы спасти ремень безопасности. О том, почему так важно пристегиваться в поездке и какие штрафы в 2023 году предусмотрены за езду без ремня безопасности, рассказывают «Известия».

Правила применения ремней безопасности

Ремни безопасности входят в число средств пассивной защиты. В случае резкого торможения или аварии они предотвращают удары о руль, вылеты в лобовое или боковые стекла, тем самым позволяя избежать серьезных травм и сохранить здоровье всех участников движения. Если человек не пристегнут, столкновение на скорости всего 50 км/ч равносильно для него падению с третьего этажа.

По словам руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского, при ДТП ремень безопасности спасает от травм в 70% случаев. Причем при лобовом столкновение шансы выжить у пристегнутого водителя в 10 раз больше, чем у непристегнутого. Эксперт добавил, что пристегиваться нужно, даже если автомобиль стоит на месте, так как ДТП со стоящим транспортом происходят довольно часто.

Ремень должен располагаться вдоль груди, ближе к шее, поскольку основную силу удара на себя принимают как раз плечевая и грудная части туловища. А нижняя часть — удерживать таз, но ни в коем случае не живот. Застегнув ремень, его следует натянуть и расположить как можно ближе к телу.

Если в машине находятся дети, они тоже должны быть пристегнуты. Однако ремень безопасности не защитит их, так как рассчитан на взрослого, поэтому для юных пассажиров следует установить автокресло или бустер в зависимости от возраста.

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Размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности в 2023 году

Водителю стоит помнить, что он несет ответственность не только за себя, но и пассажиров. Поэтому именно он должен обеспечивать их безопасность. В правилах дорожного движения (ППД) прописано, что прежде чем начать движение, водителю нужно пристегнуться самому и проконтролировать, чтобы ремнями безопасности были пристегнуты все его пассажиры.

Если этого не сделать, то придется заплатить штраф. В 2023 году он установлен в размере 1 тыс. рублей для водителей и 500 рублей — для пассажиров. Если в автомобиле не пристегнуты и водитель, и пассажир, то штраф наложат на обоих. Столько же, 500 рублей, придется заплатить за неисправный ремень или его отсутствие.

За перевозку детей, не соответствующую правилам безопасности, предусмотрен штраф 3 тыс. рублей. Причем штрафные санкции можно получать неограниченное число раз. А за причинение вреда здоровью во время ДТП водитель понесет уже уголовную ответственность.

Как оплатить штраф за непристегнутый ремень безопасности в 2023 году

Провести оплату нужно в течение 60 дней с момента вынесения постановления. После этого срока его передадут судебным приставам. Там накладывается сбор — 7% от суммы штрафа (минимум 1 тыс. рублей).

Оплатить штраф можно в любом отделении банка при предъявлении паспорта, квитанции или постановления, а также онлайн через «Госуслуги». Непристегнутые ремни безопасности во время движения входят в перечень нарушений ПДД, которые можно оплатить на сайте со скидкой 50%. Но сделать это нужно в течение 20 дней с момента, как выписали постановление.

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На портале также можно проверить другие штрафы и задолженности. Чтобы вовремя узнать о штрафах ГИБДД, переведите переключатель в графе «Автоштрафы» в активное положение.

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    После получения постановления о нарушении водителю дается 10 дней на его обжалование. Это право есть у водителей, которым выписали штраф за отсутствие ремня после остановки транспортного средства. Если штраф пришел на другого человека, вписанного в страховой полис, или новому владельцу после заключения договора купли-продажи автомобиля — это тоже повод для подачи заявления.

    Иногда дорожные камеры, как и любое автоматическое устройство, могут ошибаться. Тогда штраф также можно обжаловать при наличии достаточных оснований. Для этого нужно написать заявление в отделении или на официальном сайте ГИБДД либо отправить его через портал «Госуслуги».

      Ранее «Известия» писали, что в Москве установили 483 дорожные камеры, которые следят за наличием ремней безопасности.

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