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Туристический сервис прокомментировал отмену TEZ TOUR полетов чартеров в Египет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские туристические операторы фиксируют единичные отмены туров в Египет после релиза компании TEZ TOUR о вынужденном прекращении с 26 ноября полетной программы в страну на блоках чартерных рейсов. Об этом 15 ноября «Известиям» сообщили в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру».

«В «Слетать.ру» фиксируют единичные аннуляции туров в Египет. Однако абсолютное большинство клиентов свои планы по отдыху в данной стране не меняют. Более того, в первой половине ноября направление возглавляет топ продаж с долей заявок 27,5% от их общего числа по компании — аналогичные показатели были и год назад», — рассказали представители площадки.

Более того, в сравнении с последними двумя неделями количество бронирований выросло на 8%, добавили они. По данным сервиса, каждый второй путешественник планирует отправиться на отдых до конца месяца, еще 20% заявок — с заездами в декабре. Уточняется, что о корректировке полетной программы сообщил только один туроператор, тогда как остальные рейсы запланированы в штатном режиме.

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О преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению в TEZ TOUR сообщили «Известиям» ранее в этот день. Решение в компании связали со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, а также со снижением рентабельности направления на протяжении последних месяцев по ряду причин.

За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее компания вернет денежные средства, рассказали в пресс-службе. Полетная программа будет возобновлена после стабилизации внешних обстоятельств и рыночной ситуации.

В то же время туроператор ANEX Tour сообщил «Известиям», что корректировка полетной программы проходит в штатном режиме, отмены не планируются. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила «Известиям», что информация об аналогичных мерах других туристических компаний на данный момент не поступала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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