Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября в ходе церемонии в Ново-Огареве, приуроченной к 30-летию избирательной системы России, отметил тенденцию повышения доверия к результатам выборов среди населения, достигнутую путем применения инноваций в голосовании.

«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования», — приводит его слова сайт Кремля.

Глава государства также призвал представителей изберкомов не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над совершенствованием избирательной системы.

Путин также отметил, что за последние 30 лет в стране была сформирована «добротная законодательная нормативная база» для проведения электоральных процессов. Более того, в настоящее время российская избирательная система активно совершенствуется, добавляет «Газета.Ru».

Во время торжественного мероприятия глава государства вручил госнаграды представителям избиркомов. Так, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ходе церемонии Путин также обратился к представителям избирательных комиссий новых регионов РФ и поблагодарил их за смелость и верность стране. Он добавил, что четкая организация выборов, их честное и законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности в стране.

Ранее, 10 сентября, в России прошел основной и заключительный день голосования. Выборы состоялись в 54 субъектах РФ, в 21 из которых прошли также выборы главы региона. Впервые в голосовании принимали участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области. В этих регионах избрали состав парламентов.

С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении новых регионов к России. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.