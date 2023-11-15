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Пенсионерку насмерть сбили на проспекте Советской Армии в Самаре

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Иномарка совершила наезд на пожилую женщину на улице Советской Армии в Самаре. Пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи, сообщает НИА «Самара» в среду, 15 ноября.

Трагедия произошла в 06:50. Водитель Skoda 1967 года рождения двигался по улице Советской Армии со стороны улицы Мориса Тореза в направлении улицы Гагарина. В районе дома № 23 автомобилист наехал на женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

После наезда машины пешеход скончалась на месте аварии. На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.

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