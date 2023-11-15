Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Захарова назвала враньем слова Санду об отсутствии тем для диалога с РФ
Мир
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде
Мир
МИД РФ связал отказ Еревана от участия в саммите ОДКБ с Западом
Общество
Трепова получила 132 тыс. рублей при подготовке убийства Татарского
Общество
Сын Кадырова Адам награжден орденом «За служение религии Ислам»
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову увезли из суда в Санкт-Петербурге
Мир
В МИДе назвали новый пакет санкций ЕС нарушением международного права
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией обвинения Финляндией России в «отправке беженцев»
Спорт
Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет в трех странах
Сюжет:

Минеев заявил об отсутствии напряжения перед боем со Штырковым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев 15 ноября рассказал «Известиям», что его ничего не напрягает перед боем с Уральским Халком — самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

Их поединок состоится в эту субботу, 18 ноября, на «RED Арене» в Сочи. Он станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Изначально в ходе открытой тренировки Минеев встретился с соперником, но не стал его приветствовать. На вопрос корреспондента, почему он так поступил, спортсмен ответил, что это не последняя их встреча перед боем.

«Ну у меня еще будет тренировка, я его увижу» — ответил Минеев.

Позже кикбоксер всё-таки поздоровался с Штырковым, подняв руку в боксерской перчатке. Тем самым он отрицательно ответил на вопрос о следовании традиции в преддверии поединка ограничивать контакт с соперником.

По словам Минеева, игнорировать оппонента стоит в том случае, если он тем или иным образом выводит из равновесия, а это не его ситуация.

«Но если он тебя выводит из баланса, то, наверное, да, но у нас ровное противостояние, меня ничего не напрягает. Ну некоторые люди говорят, что надо спрятать свои комбинации, заготовки. И да и нет. Конечно, об этом не нужно трещать на каждом углу, но за короткое такое время, если ты довел свои обманки и комбинации до уровня, то человек ничего не сможет сделать. Оно в этом мастерство и заключается, что человек знает, что ты бьешь, и всё равно пропускает», — заключил он.

Открытая тренировка Минеева и Штыркова прошла ранее в этот день

Накануне бойцы встретились на пресс-конференции. В ходе мероприятия Штырков назвал своего соперника чудо-женщиной. Минеев в ответ сказал, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

До этого, 13 ноября, Волжанин обратился к Штыркову, заявив, что рассчитывает на всю дистанцию боя с самбистом. При этом он уточнил, что будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно.

Шутливая норма: Минеев и Штырков устали от трештока
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится одно из самых ожидаемых шоу года

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева. 9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда — в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть сайте РЕН ТВ и во время трансляции на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023