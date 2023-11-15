Минеев заявил об отсутствии напряжения перед боем со Штырковым

Российский кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев 15 ноября рассказал «Известиям», что его ничего не напрягает перед боем с Уральским Халком — самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

Их поединок состоится в эту субботу, 18 ноября, на «RED Арене» в Сочи. Он станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Изначально в ходе открытой тренировки Минеев встретился с соперником, но не стал его приветствовать. На вопрос корреспондента, почему он так поступил, спортсмен ответил, что это не последняя их встреча перед боем.

«Ну у меня еще будет тренировка, я его увижу» — ответил Минеев.

Позже кикбоксер всё-таки поздоровался с Штырковым, подняв руку в боксерской перчатке. Тем самым он отрицательно ответил на вопрос о следовании традиции в преддверии поединка ограничивать контакт с соперником.

По словам Минеева, игнорировать оппонента стоит в том случае, если он тем или иным образом выводит из равновесия, а это не его ситуация.

«Но если он тебя выводит из баланса, то, наверное, да, но у нас ровное противостояние, меня ничего не напрягает. Ну некоторые люди говорят, что надо спрятать свои комбинации, заготовки. И да и нет. Конечно, об этом не нужно трещать на каждом углу, но за короткое такое время, если ты довел свои обманки и комбинации до уровня, то человек ничего не сможет сделать. Оно в этом мастерство и заключается, что человек знает, что ты бьешь, и всё равно пропускает», — заключил он.

Открытая тренировка Минеева и Штыркова прошла ранее в этот день

Накануне бойцы встретились на пресс-конференции. В ходе мероприятия Штырков назвал своего соперника чудо-женщиной. Минеев в ответ сказал, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

До этого, 13 ноября, Волжанин обратился к Штыркову, заявив, что рассчитывает на всю дистанцию боя с самбистом. При этом он уточнил, что будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева. 9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда — в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть сайте РЕН ТВ и во время трансляции на телеканале РЕН ТВ.