Главу фирмы в Тверской области обвинили в даче взятки должностному лицу

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся сдачей в аренду земельных участков. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу, сообщает региональное СУ СК России.

Следствие полагает, что в сентябре 2023 года представитель стройфирмы по указанию гендиректора ООО, сдающего землю в аренду, договорился с должностным лицом, осуществляющим контрольно-надзорные функции по строительству жилых многоквартирных домов, о получении взятки за содействие бизнесу. Деньги должны были передаваться ежеквартально в течение двух лет.

«В период с 29 сентября по 31 октября генеральный директор общества, следуя ранее достигнутой договоренности, передал должностному лицу взятку, после чего действия фигуранта были пресечены», — говорится в сообщении СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняют «Тверские ведомости», в отношении представителя стройфирмы, который договаривался об условиях дачи взятки, возбуждено дело о посредничестве.

10 ноября в УФСБ России по Белгородской области сообщили «Известиям», что СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода. Женщину заподозрили во взяточничестве.