Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Захарова назвала враньем слова Санду об отсутствии тем для диалога с РФ
Мир
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде
Мир
МИД РФ связал отказ Еревана от участия в саммите ОДКБ с Западом
Общество
Трепова получила 132 тыс. рублей при подготовке убийства Татарского
Общество
Сын Кадырова Адам награжден орденом «За служение религии Ислам»
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову увезли из суда в Санкт-Петербурге
Мир
В МИДе назвали новый пакет санкций ЕС нарушением международного права
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией обвинения Финляндией России в «отправке беженцев»
Спорт
Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет в трех странах

Главу фирмы в Тверской области обвинили в даче взятки должностному лицу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся сдачей в аренду земельных участков. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу, сообщает региональное СУ СК России.

Следствие полагает, что в сентябре 2023 года представитель стройфирмы по указанию гендиректора ООО, сдающего землю в аренду, договорился с должностным лицом, осуществляющим контрольно-надзорные функции по строительству жилых многоквартирных домов, о получении взятки за содействие бизнесу. Деньги должны были передаваться ежеквартально в течение двух лет.

«В период с 29 сентября по 31 октября генеральный директор общества, следуя ранее достигнутой договоренности, передал должностному лицу взятку, после чего действия фигуранта были пресечены», — говорится в сообщении СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняют «Тверские ведомости», в отношении представителя стройфирмы, который договаривался об условиях дачи взятки, возбуждено дело о посредничестве.

10 ноября в УФСБ России по Белгородской области сообщили «Известиям», что СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода. Женщину заподозрили во взяточничестве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023