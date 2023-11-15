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«Россети» завершили подготовку к зиме

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Фото: Telegram/rosseti_official
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Все филиалы «Россетей» прошли подготовку к осенне-зимнему периоду в соответствии с графиками, заявил гендиректор группы Андрей Рюмин.

«Проведены ремонтные работы, подготовлен персонал, сформированы аварийные запасы. На особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ, где с 2023 года «Россети» приступили к эксплуатации объектов магистрального сетевого комплекса», — сказал Рюмин, выступая с докладом на Всероссийском совещании, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Гендиректор компании сообщил, что объем финансирования ремонтной программы составил более 91 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей превышает показатели 2022 года.

В целом в стране энергетики отремонтировали 14,4 тыс. силовых трансформаторов 110 кВ и выше, 78,3 тыс. коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчистили более 165 тыс. гектаров трасс линий электропередачи. Для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах было сформировано около 10 тыс. бригад. В них вошли 49 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц спецтехники. Подготовлено почти 7 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью около 600 МВт.

В ходе совещания также рассматривались и другие вопросы, касающиеся функционирования сетевого комплекса. В частности, Рюмин отметил, что до конца года «Россети» планируют крупные пуски, связанные с развитием Восточного полигона железных дорог, электроснабжением промышленных производств, включая Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Кроме того, завершится реконструкция центров питания в Москве, Санкт-Петербурге и Сочинском энергоузле.

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