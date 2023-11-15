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Названа личность второго погибшего после теракта в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Судья во время слушаний по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, объявил о смерти второго пострадавшего. Об этом 15 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Других подробностей во время заседания не сообщалось. После этого сообщения был объявлен перерыв.

Во время заседания судья постановил исследовать показания не прибывших на него потерпевших, за исключением мужчины, который скончался.

По данным телеканала 78.ru, погибший — 58-летний Виктор Полиектов, философ, психолог и менеджер по туризму. Прощание с ним прошло 11 ноября Санкт-Петербурге.

Племянница погибшего Мария сообщила, что причина его смерти не связана с терактом. Он скончался от острой дыхательной недостаточности — мужчина подавился.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

Ранее в этот день Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге частично признала вину. Прокурор во время заседания заявил, что при подготовке убийства татарского Трепова получила вознаграждение в размере 132 тыс. рублей.

Следствие считает, что Трепова привела взрывное устройство в боевое состояние, а затем взрыв производился удаленно с эстонской sim-карты.

Взрыв, во время которого погиб Татарский, произошел 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар», где был организован творческий вечер военкора. Тогда Трепова представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, в которой было спрятано самодельное взрывное устройство. Позже оно взорвалось в руках журналиста.

Девушку задержали на следующий день. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве, но после его переквалифицировали на статью о террористическом акте. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 13 апреля объявила о причастности к убийству Татарского украинских спецслужб.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства, которые указывают на причастность к организации теракта лиц, которые находились на территории Украины. По версии следствия, они завербовали Трепову через соцсети. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу.

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