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Захарова сообщила о прибытии в РФ 168 россиян из сектора Газа

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Фото: ТАСС/EPA
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В Россию из сектора Газа прилетели уже 168 граждан РФ, еще больше россиян уже перешли в Египет через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 15 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа — это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру», — рассказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что ведомство продолжит и дальше информировать в зависимости от развития ситуации.

По данным источника «Известий», 16 ноября ожидается вылет еще одной группы россиян из Каира в Москву.

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Ранее, 15 ноября, стало известно, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. На борту самолета МЧС РФ, который приземлился в аэропорту Домодедово, находились 98 человек. После в тот же день третья группа из 40 россиян пересекла КПП «Рафах».

Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через КПП «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

В МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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