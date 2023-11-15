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Политолог объяснил позицию Пашиняна в отношении ОДКБ

Политолог Брутер: Армения своими действиями будет инициировать выход из ОДКБ
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является стандартным западным сценарием. Как отметил в разговоре с «Известиями» 15 ноября политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, власти Армении своими действиями будут инициировать выход из блока.

Ранее в этот день Пашинян заявил, что Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации, однако дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

«Стандартный сценарий западный. Они как бы говорят, что это Россия виновата, но мы не будем выходить. Это Россия нас выталкивает. Они просто ждут, что у России в какой-то момент не выдержат нервы и она им укажет на дверь», — заявил Брутер.

Политолог добавил, что власти Армении не станут брать инициативу выхода из ОДКБ на себя, при этом будут искать альтернативу и виноватых извне.

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Накануне Пашинян сообщил о том, что не сможет посетить саммит ОДКБ в Минске, который пройдет в конце ноября. На что, в свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьеру Армении не принимать поспешных решений.

Говоря об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за отказа Пашиняна участвовать в саммите. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

В конце октября Пашинян указывал, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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