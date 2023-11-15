Новый футбольный манеж в Калуге планируют открыть в начале 2024 года
В Калуге в I квартале 2024 года планируют открыть крытый футбольный манеж, строительство которого сейчас ведется у тренировочной площадки «Спутник». Об этом региональное минспорта сообщает в своем Telegram-канале.
«Уже залита бетонная плита, смонтированы оконные блоки. Устанавливаются фермы перекрытий манежа; продолжается благоустройство территории. Ведется монтаж инженерных систем, на лестничных клетках укладывают кирпич, началась установка перегородок», — перечисляют в министерстве.
На площадке еще предстоит обустроить само футбольное поле и зоны безопасности, подключить вентиляционное оборудование. Как уточняет газета «Весть», проект также предусматривает обустройство раздевалки с душевыми, спортзала и других необходимых для спортсменов и работы всего комплекса помещений.
Новый манеж позволит спортсменам заниматься круглогодично. Сейчас около 800 воспитанников футбольной спортшколы «Калуга» тренируются на полях открытого типа, как следствие — на их тренировки напрямую влияет погода.