Путин вручил Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Указом президента РФ за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Памфилова Элла Александровна, председатель ЦИК РФ», — заявлено при вручении награды.
Кроме того, глава государства вручил госнаграды представителям избиркомов. Церемония проходит в Ново-Огареве и приурочена к 30-летию избирательной системы РФ.
В ходе мероприятия Путин также обратился к представителям избирательных комиссий новых регионов РФ и поблагодарил их за смелость и верность стране. Он добавил, что четкая организация выборов, их честное и законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности в стране.
До этого, 3 ноября, Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту населения Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. И сейчас страна должна сделать всё для плавного и естественного вхождения новых территорий и для того, чтобы люди почувствовали результат как можно быстрее. Он добавил, что «новые регионы» для России не новые, а исторические территории.
Ранее, 10 сентября, в России прошел основной и заключительный день голосования. Выборы состоялись в 54 субъектах РФ, в 21 из которых прошли также выборы главы региона. Впервые в голосовании принимали участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области. В этих регионах избрали состав парламентов.
С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении новых регионов к России. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.