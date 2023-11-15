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Путин вручил Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Указом президента РФ за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Памфилова Элла Александровна, председатель ЦИК РФ», — заявлено при вручении награды.

Кроме того, глава государства вручил госнаграды представителям избиркомов. Церемония проходит в Ново-Огареве и приурочена к 30-летию избирательной системы РФ.

В ходе мероприятия Путин также обратился к представителям избирательных комиссий новых регионов РФ и поблагодарил их за смелость и верность стране. Он добавил, что четкая организация выборов, их честное и законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности в стране.

До этого, 3 ноября, Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту населения Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. И сейчас страна должна сделать всё для плавного и естественного вхождения новых территорий и для того, чтобы люди почувствовали результат как можно быстрее. Он добавил, что «новые регионы» для России не новые, а исторические территории.

Ранее, 10 сентября, в России прошел основной и заключительный день голосования. Выборы состоялись в 54 субъектах РФ, в 21 из которых прошли также выборы главы региона. Впервые в голосовании принимали участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области. В этих регионах избрали состав парламентов.

С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении новых регионов к России. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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