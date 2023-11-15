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Житель Удмуртии ожидает суда за убийство директора производственной базы

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела об убийстве 34-летнего директора производственной базы, расположенной в деревне Шабердино Завьяловского района. Фигурантом по делу проходит 54-летний местный житель, сообщает СУ СК России по республике.

Следствие полагает, что 4 августа 2023 года обвиняемый, вооружившись охотничьим карабином, пришел на территорию базы и дважды выстрелил в ее директора — 34-летнего жителя Казани. Потерпевший скончался на месте.

Одной из причин неприязни, по данным СК, стала ревность. Как выяснилось, незадолго до убийства супруга обвиняемого устроилась на производственную базу на работу. Кроме того, обвиняемый и потерпевший ранее были знакомы и занимались предпринимательский деятельностью, добавляют в прокуратуре Удмуртии.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено, пишет ИА «Сусанин». Материалы переданы в Завьяловский районный суд для рассмотрения по существу.

13 ноября житель хутора Сеймского Курской области зарезал собственную мать, жену и 16-летнюю дочь, а после этого сам сдался полиции. «Известия» пообщались с родственниками и соседями злоумышленника и узнали детали произошедшего.

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