«Разговоры о важном» 20 ноября — тема и программа занятия

В понедельник, 20 ноября, в российских школах и колледжах традиционно состоятся классные часы из цикла «Разговоры о важном». Новое занятие будет приурочено к Дню матери, который отмечают в России 26 ноября. Какие мероприятия проведут в разных классах в преддверии праздника, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 20 ноября — тема урока

День матери в нашей стране празднуют с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Это один из самых светлых и теплых праздников, когда принято поздравлять самого главного человека в жизни каждого из нас — маму. В этом году празднования пройдут в 25-й раз.

На уроке обучающимся расскажут о роли матери, о том, легко ли ей быть и как сделать своих мам счастливее. Также с учениками поговорят о семейных отношениях. Тема урока так и звучит: «О взаимоотношениях в семье». Цель занятия — показать ребятам, что самореализация важна не только в профессиональной, общественной сфере, но и в семейной жизни.

«Разговоры о важном» 20 ноября — программа

В ходе классного часа школьникам и студентам колледжей предложат описать значение всех членов семьи, а также попытаться воссоздать образ своей будущей семьи. Это покажет, насколько учащиеся понимают, что такое семья, и готовы ли они построить прочные отношения.

Отдельная часть урока будет посвящена семейным конфликтам и недопониманию между родителями и детьми. Ребятам предложат самим порассуждать, что становится их причинами, и найти пути решения этих проблем.

Занятие также будет включать интерактивные игры и творческие задания. В конце учащиеся смогут сделать открытки или записать поздравления для своих мам.

«Разговоры о важном» 20 ноября — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения с 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, прошлое занятие, которое состоялось 13 ноября, было посвящено технологиям будущего. А на занятии 27 ноября школьникам расскажут о любви к Родине и государственных символах.