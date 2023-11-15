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Библиотеки Татарстана получат газеты и журналы на 8,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Почти 8,5 млн рублей выделят на годовую подписку печатных изданий для муниципальных библиотек Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает республиканская Национальная библиотека.

В списке требуемых изданий 24 наименования. Среди них — журналы «Идел – Идель» на татарском и русском языках, «Салават купере», «Сөембикә», «Ялкын», «Чаян», газеты «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» и другое.

Печатные издания должны доставляться в библиотеки в день выхода, а журналы – не позднее, чем на следующий день после доставки в Казань. Как отмечает ИА «Татар-информ», договор с подрядчиком будет подписан на весь 2024 год.

Ранее в ноябре эксперты назвали самые читающие регионы 2023 года. Выяснилось, что это Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край.

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