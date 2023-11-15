Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Ухте

В Ухте (Республика Коми) в результате пожара в многоквартирном доме погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел 14 ноября в квартире дома по улице Ленина, 17. В ходе тушения спасатели, прибывшие через три минуты после поступления сигнала, обнаружили тело мужчины 1960 года рождения.

Площадь возгорания составила 2 кв. м. В ликвидации были задействованы три человека и одна единица техники. Предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

В тот же день сообщалось, что тело одного человека обнаружили в сгоревшем частном доме в Усть-Илимске (Иркутская область). По факту пожара проводится проверка.