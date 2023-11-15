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Водитель внедорожника погиб при столкновении с автобусом в Новом Уренгое

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В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения автобуса и внедорожника погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в среду, 15 ноября, на улице Промысловая в Новом Уренгое, на 747-м км автодороги Сургут – Салехард. Столкнулись внедорожник «УАЗ» и автобус Volgabus. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС, пишет ИА «Ура.ру». Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 15 ноября сообщалось, что на дороге в Свердловской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Два человека погибли на месте, еще шесть пострадали.

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