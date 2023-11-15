Полицейские вызволили девочку, которую взял в заложники отец в Петербурге

Правоохранители вызволили из квартиры в Санкт-Петербурге шестилетнюю девочку, которые в заложники взял собственный отец. Об этом 15 ноября сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел в квартире на Серебристом бульваре. Полицейские несколько часов общались с мужчиной через окно, пока им не удалось освободить несовершеннолетнюю из плена. Отца позднее вытащили на носилках.

Об исчезновении девочки в полицию сообщила ее мать. По ее словам, удерживать ребенка мог ее муж.

Известно, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере, прав на ребенка не лишен, но ограничен в них. Днем ранее он без предупреждения забрал дочь из детского сада и отвез к себе домой.

Ранее, 11 ноября, источник «Известий» рассказал, что в Уфе мужчина похитил девушку, запер ее в квартире и изнасиловал. Ей удалось освободиться из плена только с помощью полиции. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о похищении и насильственных действиях.