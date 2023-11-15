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Жители Саратовской области унесли все грибы и ягоды из лесов

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Жители Саратовской области используют все доступные запасы грибов и ягод в лесах региона для удовлетворения собственных нужд. Такая информация зафиксирована в обновленной версии «Лесного плана Саратовской области на 2019 – 2028 годы» за подписью губернатора Романа Бусаргина.

«На территории Саратовской области насчитывают 214 видов лекарственных растений, относящихся к 56 семействам. Среди них 114 видов, разрешенных к применению в научной медицине. Промысловых запасов нет», — сказано в плане, цитату приводит ИА «Взгляд-инфо».

В документе признается, что в последние годы сбор ягод является одновременно и видом активного отдыха для местных и городских жителей. Он получил настолько широкий размах, что почти все естественные угодья используются для любительского сбора, из-за чего невозможно организовать промышленную заготовку ягод.

Аналогичная ситуация происходит и с грибами. Так, в областных лесах сложились благоприятные условия для произрастания груздей, рыжиков, маслят, волнушек, сыроежек, опят, белых и других съедобных грибов. Однако их сбор и переработка не производились, так как весь урожай уносится из леса населением. Заготовка грибов носит любительский неорганизованный характер.

Ранее в октябре «Известия» опубликовали фотографии грибов, за сбор которых грозит до девяти лет лишения свободы или штраф в размере 3 млн рублей.

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