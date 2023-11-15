СМИ заявили о рекордном количестве регистраций авто с VIP-номерами на Украине

Рекордное количество регистраций автомобилей с дорогостоящими VIP-номерами наблюдается на территории Украины последние месяцы, несмотря на участие страны в вооруженном конфликте. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, ссылаясь на данные МВД страны.

Отмечается, что в августе и октябре 2023 года ежемесячно было зарегистрировано более 800 новых или импортированных подержанных машин с эксклюзивными номерами. Такие номерные знаки можно легально приобрести за 30 тыс. гривен (около $828), обычные стоят 600 гривен (около $16,5), дополняет издание.

Кроме того, «Страна.ua» обращает внимание, что украинцам больше всего нравятся комбинации из четырех одинаковых цифр, а особенно — 7777.

Ранее, 16 октября, издание Bild рассказало, что власти немецкого Штутгарта не нашли способов взыскать с украинских беженцев штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Согласно правилам регистрации, иностранные автомобили могут эксплуатироваться в Германии максимум один год, прежде чем им потребуются немецкие номерные знаки. Однако для беженцев с Украины этот срок продлили при определенных условиях до апреля 2024 года, дополняет издание.