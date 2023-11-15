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Иранец Каземи заменит Оливейру в бою с Муртазаевым на турнире РЕН ТВ

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Фото: РЕН ТВ
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Иранский кикбоксер Сина Каземи станет соперником россиянина Ислама Муртазаева в поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вместо бразильца Джонатана Оливейры. Об этом сообщил 15 ноября корреспондент «Известий».

Известно, что 24-летний иранский кикбоксер уже получил визу и начал готовиться к поединку. При росте 191 см его вес составляет 85 кг.

Как объяснил 14 ноября промоутер Камил Гаджиев, бразилец Оливейра не сможет принять участие в поединке, так как получил травму — разрыв бицепса. Говоря о Каземи, он назвал спортсмена из Ирана котом в мешке, отметив, что рекорд его побед — 11:0.

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6 ноября «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября на «RED Арене» в Сочи. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и иранец Сина Каземи.

Также зрители увидят бой между российским кикбоксером Александром Малафеевым и чемпионом Белоруссии по кикбоксингу Никитой Шостаком. Еще один бой проведет российский боец Евгений Ганин с сербом Дамьяном Савановичем.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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